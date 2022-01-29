EDHO Sevenlerine Müjde Üzerine Müjde! Oktay Kaynarca ATV’yle Anlaştığını Duyurdu! Yeniden Gelecek; Ortalığı Yıkacak! “Sonunda”

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı yayından kaldırılmıştı. 200. Bölümü emeklerle çekilen dizinin yerine ise Baba Parası isimli bir film konulmuştu. Yeni sezonu heyecanla bekleyen seyircilere karşın; böyle bir hamle yapılması ise EDHO sevenlerini yıkmıştı. Şimdi ise Oktay Kaynarca, ATV ile yeniden anlaştığını duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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