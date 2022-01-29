- 29 Oca 2022 - 18:25 G: 29 Oca 2022 - 18:49

Survivor Ayşe Fizik Kurallarını Yıktı Geçti! Survivor’daki Halinden Eser Kalmadı! Minileri Çekti, 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! “Maşallah Be”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel, fiziğiyle tüm fizik kurallarını yıktı geçti. Survivor’daki halinden eser bırakmayan isim, almış olduğu tüm kiloları verdi ve 90 – 60 – 90 oldu! Gören hayranlarından “Maşallah” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, nefesleri kesti. İşte merak edilen Survivor Ayşe paylaşımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmalardan biri olan Survivor’da geçtiğimiz yıl bulunmuş olan Ayşe Yüksel, kadın yarışmacılar arasındaki en iyi performanstaki kişiydi. Yarışmaya 3. Olarak veda eden Ayşe Yüksel, yarışma sonrasında ise hemen spora başlamış ve Survivor yarışmasında aldığı kiloları vermişti. Şimdi ise Ayşe Yüksel, 90 – 60 – 90 olduğunu gösterdi. İşte Ayşe Yüksel’den gelen o paylaşım…

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29 Oca 2022 - 18:25 Ankara- Yaşam

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