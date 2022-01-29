Survivor Ayşe Fizik Kurallarını Yıktı Geçti! Survivor’daki Halinden Eser Kalmadı! Minileri Çekti, 90 – 60 – 90 Olduğunu Kanıtladı! “Maşallah Be”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmalardan biri olan Survivor’da geçtiğimiz yıl bulunmuş olan Ayşe Yüksel, kadın yarışmacılar arasındaki en iyi performanstaki kişiydi. Yarışmaya 3. Olarak veda eden Ayşe Yüksel, yarışma sonrasında ise hemen spora başlamış ve Survivor yarışmasında aldığı kiloları vermişti. Şimdi ise Ayşe Yüksel, 90 – 60 – 90 olduğunu gösterdi. İşte Ayşe Yüksel’den gelen o paylaşım…

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