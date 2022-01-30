Survivor Adası Büyük Karıştı! Sude'nin Gözyaşları Sel Oldu... Mert ve Sude Olayı Geceye Damga Vurdu! Ogeday da...
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mert ve Sude dikkatleri üzerine çekerken, bu ikiliyle birlikte Nisa ve Ogeday'da tartışmada kendilerine yer buldular. Gönüllüler takımında yarışmakta olan Ogeday ile Nisa'nın Mert ve Sude'ye yönelik ifadeleri sonrasında herkes "bunlara ne oldu" diye sordu. Peki, olay ne?
Survivor Mert ve Sude'yle ilgili ortaya çıkan gelişmeler izleyiciler tarafından oldukça merak edilen bir durum haline geldi. Survivor'da Nisa ve Ogeday'ın söylemleri herkesin dikkatini üzerlerine çekti. Devamında Mert ile yaşanan anlar fragmana damgasını vurdu. Sude'nin gözyaşları herkesi ürkütürken, yaşananlar Survivor tarihine kazınacak bir hal aldı.
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30 Oca 2022 - 11:09 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.