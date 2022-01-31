- 31 Oca 2022 - 01:05 G: 31 Oca 2022 - 01:06

Survivor Adasında Aşk Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı! Sude'nin Gözyaşları Sel Oldu... Mert ve Sude Olayı Geceye Damga Vurdu! Ogeday da...

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mert ve Sude dikkatleri üzerine çekerken, bu ikiliyle birlikte Nisa ve Ogeday'da tartışmada kendilerine yer buldular. Gönüllüler takımında yarışmakta olan Ogeday ile Nisa'nın Mert ve Sude'ye yönelik ifadeleri sonrasında herkes "bunlara ne oldu" diye sordu. Peki, olay ne?

Survivor Mert ve Sude'yle ilgili ortaya çıkan gelişmeler izleyiciler tarafından oldukça merak edilen bir durum haline geldi. Survivor'da Nisa ve Ogeday'ın söylemleri herkesin dikkatini üzerlerine çekti. Devamında Mert ile yaşanan anlar damgasını vurdu. Sude'nin gözyaşları herkesi ürkütürken, yaşananlar Survivor tarihine kazınacak bir hal aldı. 

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31 Oca 2022 - 01:05 Ankara- Survivor 2021

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