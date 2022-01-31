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31 Oca 2022 - 01:05

Survivor Adasında Aşk Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı! Sude'nin Gözyaşları Sel Oldu... Mert ve Sude Olayı Geceye Damga Vurdu! Ogeday da...

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mert ve Sude dikkatleri üzerine çekerken, bu ikiliyle birlikte Nisa ve Ogeday'da tartışmada kendilerine yer buldular. Gönüllüler takımında yarışmakta olan Ogeday ile Nisa'nın Mert ve Sude'ye yönelik ifadeleri sonrasında herkes "bunlara ne oldu" diye sordu. Peki, olay ne?