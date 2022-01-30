- 30 Oca 2022 - 11:23 G: 30 Oca 2022 - 11:39

Aziz'de Öyle Bir Sürpriz Yaşandı kİ; İzleyiciler Televizyonları Kırabilir! Aziz Köşeye Sıkıştı, Asıl Gerçek Milyonları Titretti!

SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve yapımı 03 Medya tarafından gerçekleştirilen Aziz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümü, sürpriz gelişmelerin tamamına sahne oldu. Edip Payidar ile gerçeklerin peşine düşüp, her şeyi ortaya çıkartmak isteyen Aziz; Gaip ve Pierre tarafından söylenen yalanlarla köşeye sıkıştı. Babasının fransızlarla bir iş birliği içerisinde olduğuna inanmak istemeyen Aziz, finalde Efnan'ın ulaştığı bir belgeyle birlikte asıl gerçek karşısında şoka girdi.

Edip Payidar'ın Ankara için çalıştığını öğrenen ve devamında şehit oğlu olduğunu anlayan Aziz'in milyonları gözyaşlarına boğan o sahneleri herkesin tüylerini diken diken etti. 

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30 Oca 2022 - 11:23 Ankara- Gündem

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