Danla Bilic Hayatının En Büyük Yasını Yaşıyor! Milyonlarca Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu, İşi Gücü Bıraktı! Kariyeri Bitiyor mu?
YouTube fenomenlerinden olan Danla Bilic, kozmetik sektörünün bilinen iş adamlarından Yusuf Engin ile bir ilişki içerisindeydi. Uzun süredir sessizliğe boğulan ve hiçbir şekilde haber alınamayan çift; sosyal medyada birbirlerini takipten çıkartarak herkesi şoka soktular.
Danla Bilic, "tatlıcı" lakabıyla bilinen Berat Demir ile yollarını ayırmasının ardından Poyraz Teoman ile yeni bir aşka yelken açarak adını magazin gündeminde resmen çalkalatmıştı. Sonrasında Teoman ile de yollarını ayırınca; Kozmetik sektörünün bilindik isimlerinden olan Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Yusuf Yelken'e ciddi manada aşk besleyen Danla Bilic, ayrılık sonrasında sessizliğe bürünerek milyonlarca hayranını şoka soktu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.