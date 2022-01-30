- 30 Oca 2022 - 11:59 G: 30 Oca 2022 - 12:14

Danla Bilic Hayatının En Büyük Yasını Yaşıyor! Milyonlarca Hayranı Gözyaşlarına Boğuldu, İşi Gücü Bıraktı! Kariyeri Bitiyor mu?

YouTube fenomenlerinden olan Danla Bilic, kozmetik sektörünün bilinen iş adamlarından Yusuf Engin ile bir ilişki içerisindeydi. Uzun süredir sessizliğe boğulan ve hiçbir şekilde haber alınamayan çift; sosyal medyada birbirlerini takipten çıkartarak herkesi şoka soktular.

Danla Bilic, "tatlıcı" lakabıyla bilinen Berat Demir ile yollarını ayırmasının ardından Poyraz Teoman ile yeni bir aşka yelken açarak adını magazin gündeminde resmen çalkalatmıştı. Sonrasında Teoman ile de yollarını ayırınca; Kozmetik sektörünün bilindik isimlerinden olan Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Yusuf Yelken'e ciddi manada aşk besleyen Danla Bilic, ayrılık sonrasında sessizliğe bürünerek milyonlarca hayranını şoka soktu. 

Detaylar diğer sayfada!

30 Oca 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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