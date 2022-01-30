Didem Soydan Öyle Kıyafetler Giydi ki; Resmen Sosyal Medyayı Alevler İçerisinde Yaktı! Derin Yırtmaçlısı...
Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile birlikteliği sonlanan ünlü manken Didem Soydan; bir klip için objektiflerin karşısında yerini alarak resmen yürekleri yaktı. Güzelliğiyle resmen destan yazan Didem Soydan; sosyal medyayı alevler içerisinde yaktı.
Alışılmışın dışındaki aurası, doğallığı ve güzelliğiyle adından sık sık bahsettiren ve magazin gündemini belirleyen isimlerden biri olan Didem Soydan; son olarak Burak Deniz ile anılıyordu. Muhteşem bir fiziğe sahip olan ve hayranları tarafından "kusursuz" olarak nitelendirilen Soydan, bir klip için kameralar karşısına geçti ve fotoğraflarıyla resmen nefesleri kesti.
Güzelliği ve fiziğiyle herkesin dikkatini üzerine çeken bir dönemler Maraşlı dizisinde rol alarak milyonlarca hayran edinen Burak Deniz ile ilişkisi bulunan ve kısa süre önce meydana gelen kıskançlık iddiaları sonrasında ayrılan Didem Soydan; paylaşımıyla birlikte resmen akılları baştan aldı.
Burak Deniz'le ayrılmasının ardından yaptığı derin yırtmaçlı bu paylaşımla sosyal medyayı resmen salladı. Yüzünün güzelliği, fiziğinin kusursuzluğu ve tüm bunların siyah elbiseyle birleşmiş hali resmen takdir topladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.