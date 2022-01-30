Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Yarın! Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayının yarın atamaları gerçekleşecek.

Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

Atama takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz