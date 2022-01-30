- 30 Oca 2022 - 16:33 G: 30 Oca 2022 - 16:34

Aleyna Tilki, Anneler Günü'nde Annesiyle Düet Yapacak

Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta 1600 misafirin olduğu gecede yaklaşık iki saat sahne de kaldı. Söylediği şarkılar ve dansçılarıyla kendisini izlemeye gelenleri büyüleyen Aleyna Tilki konser öncesi basın ensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı.

Kıbrıs'ta sahne alan Aleyna Tilki, her konserinde ailesinin de yanında olduğunu belirterek, annesinin sesinin güzel olduğunu, bu yıl Anneler Günü'nde kendisiyle düet yapmaya hazırlandığını söyledi.

Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta 1600 misafirin olduğu gecede yaklaşık iki saat sahne de kaldı. Söylediği şarkılar ve dansçılarıyla kendisini izlemeye gelenleri büyüleyen Aleyna Tilki konser öncesi basın ensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı.

Konserini izlemeye anne, baba ve kardeşinin geldiğini belirterek, hemen hemen her konsere birlikte gittiklerini söyledi. "Annemin sesi cidden güzel. Bu anneler günün de anımız olsun diye ortak düet gibi bir şey yapama planımız var" dedi.

Sahne kostümleri ile ilgili de son zamanlarda başta Gülşen ile ilgili benim için genel olarak bir şey söylemem gerekirse, "Sanat bazen izahı olmayan bir şeydir. İzahını yapmak zorunda değiliz biz ne yaptığımızın. Sanatçının kostümü, şarkısı ile arasındaki bağdır kimse karışamaz, kimse hesap soramaz buna. Sanat izah edilemeyen tek şeydir o yüzden de buna sanat derler.

Bu arada önceki haftalarda evine giren hayranın ceza almayarak sadece uzaklaştırma aldığını belirten Aleyna Tilki, "Benim ve ailemin can güvenliği yok. Kıbrıs’a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayanlara kişiler ile ilgili de ceza almaları ile ilgili başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

30 Oca 2022 - 16:33 - Gündem

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