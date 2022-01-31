Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! Sergen Özen’le İlişkisi Başlamadan Biten Dilara Başaran…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran’dan fizik şov geldi. Minicik eteğini giyen başarılı isim bacak bacak üstüne attı ve görenler delirdi. Sergen Özen’le ilişkisini noktalandıran isim, ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise ağızları dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’ten 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan yakınlığından dolayı aşk iddialarına ismini karıştırmıştı. Güzelliğiyle ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran ise Sergen Özen’le bir ilişkisinin olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise akılları başlardan alacak bir minili paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.