Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Minicik Eteğini Giydi, Bacak Bacak Üstüne Attı! Sergen Özen’le İlişkisi Başlamadan Biten Dilara Başaran…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’ten 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan yakınlığından dolayı aşk iddialarına ismini karıştırmıştı. Güzelliğiyle ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran ise Sergen Özen’le bir ilişkisinin olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise akılları başlardan alacak bir minili paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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