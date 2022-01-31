Survivor’un İlk Diskalifiye Açıklandı! Acun Ilıcalı Resti Çekti, Görenler Delirdi! İstanbul Bileti Alındı, Pılını Pırtını Topladı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ilk diskalifiye resmen açıklandı. Acun Ilıcalı resti çekerken; görenleri delirten bir durum yapandı. İstanbul bileti alınan yarışmacı, Acun Ilıcalı’nın sözlerinden sonra pılını pırtını toplamak zorunda kaldı. İşte Survivor adasından diskalifiye edilecek ilk isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın son bölümünde ise Nisa – Ogeday – Mert – Sude krizi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Mert Öcal’la birlikte Sude’nin anıldığı ve Mert Öcal’ın aynı zamanda Nisa Bölükbaşı’nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile bir ilişki yaşadığı konuşulmaya başlandı. Bu durum ağızları açık bırakırken; Acun Ilıcalı birde diskalifiyeyi açıklayınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.