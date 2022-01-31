Survivor’un İlk Diskalifiye Açıklandı! Acun Ilıcalı Resti Çekti, Görenler Delirdi! İstanbul Bileti Alındı, Pılını Pırtını Topladı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmanın son bölümünde ise Nisa – Ogeday – Mert – Sude krizi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Mert Öcal’la birlikte Sude’nin anıldığı ve Mert Öcal’ın aynı zamanda Nisa Bölükbaşı’nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile bir ilişki yaşadığı konuşulmaya başlandı. Bu durum ağızları açık bırakırken; Acun Ilıcalı birde diskalifiyeyi açıklayınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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