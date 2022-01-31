Her burcun kadını, diğer burcun kadınına göre farklı erkeklerden hoşlanabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun kadınları, ilişkilerinde bilhassa karizmatik erkekleri tercih ediyor. Sakallı erkekleri de karizmatik bulan o burcun kadınları, diğer burçlardan farklı olarak eş seçiminde dış görünüşe de önem veriyor. Öte yandan o burcun kadınlarını görenler, bir hayli şaşırıyor! Peki, sakallı erkeklerden hoşlanan burçlar hangisidir? İşte karizmatik erkek meraklısı o burçlar…



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