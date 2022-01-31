Sefarad Grubunun Eski Solisti Sami Levi Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Demet Şaşmaz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Sami Levi, herkesi bir hayli etkiledi. Sesiyle herkesi büyüleyen Sami Levi, programın izleyenlerinin yakın markajına hemencecik girdi. Yaşıyla herkesi şaşırtan Sami Levi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı olan Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Sami Levi, herkesi bir hayli etkiledi. Sesiyle herkesi büyüleyen Sami Levi, programın izleyenlerinin yakın markajına hemencecik girdi. Yaşıyla herkesi şaşırtan Sami Levi, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Sefarad grubunun eski solisti Sami Levi kaç yaşında? Semi Levi kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim? Semi Levi şarkıları nelerdir? İşte, detaylar…
31 Oca 2022 - 12:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.