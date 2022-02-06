En Romantik Burçlar Hangisidir? İşte Şair Ruhlu O Burçlar…
Her burcun insanı eşinin ailesiyle çok da iyi geçinemiyor. Bazı burcun insanları, eşinin ailesini kendi ailesi yerine koyarken, bazı burcun insanları, eşinin ailesini hep tehdit olarak algılıyor. Eşinin ailesini hep tehdit olarak algılayan o burçların ise, gelin arabasına yazdıkları sözlerle tepkisini dile getiriyor. İşte Gelin Arabasına anlamlı sözler yazan burçlar ve detayları...
Her burcun insanı eşinin ailesiyle çok da iyi geçinemiyor. Bazı burcun insanları, eşinin ailesini kendi ailesi yerine koyarken, bazı burcun insanları, eşinin ailesini hep tehdit olarak algılıyor. Eşinin ailesini hep tehdit olarak algılayan o burçların ise, gelin arabasına yazdıkları sözlerle düğün günü bile kaynanalarına mesaj vermesi çok olası görünüyor! Peki, gelin arabasına anlamlı sözler yazan burçlar hangisidir? İşte düğünde kaynanaya mesaj veren o burçlar…
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06 Şub 2022 - 21:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.