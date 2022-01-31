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31 Oca 2022 - 13:26

Gönül Dağı Dizisinde Bir Devri Kapatan Ayrılık! Asuman İçin Yolun Sonuna Gelindi, Üzeri Karalandı! Bundan Sonra Olmayacak…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda bir devri kapatacak ayrılık resmen yaşandı. Asuman için yolun sonu görülürken; üzerinin karalandığı da göründü. Bundan sonra o ismin bir bölüm bile olmayacağı ortaya çıkarken; seyirci ise büyük şoku yaşadı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Gönül Dağı izleyicisini derinden sarstı. İşte merak edilen tüm detaylar…