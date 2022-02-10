- 10 Şub 2022 - 20:30

Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda bir devri kapatacak ayrılık resmen yaşandı. Asuman için yolun sonu görülürken; üzerinin karalandığı da göründü. Bundan sonra o ismin bir bölüm bile olmayacağı ortaya çıkarken; seyirci ise büyük şoku yaşadı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Gönül Dağı izleyicisini derinden sarstı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Semih Ertürk, Gülsim Ali İlhan, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Asuman ve Ramazan arasındaki ipler iyice kopmuştu. Peki, neler oluyor?

10 Şub 2022 - 20:30 Ankara- Yaşam

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