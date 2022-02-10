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10 Şub 2022 - 20:30

Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor Mu? Seyirci Gözyaşlarıyla Kalacak; Hikayesi Bitti! Ramazan Bile Sırtını Döndü…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda bir devri kapatacak ayrılık resmen yaşandı. Asuman için yolun sonu görülürken; üzerinin karalandığı da göründü. Bundan sonra o ismin bir bölüm bile olmayacağı ortaya çıkarken; seyirci ise büyük şoku yaşadı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Gönül Dağı izleyicisini derinden sarstı. İşte merak edilen tüm detaylar…