31 Oca 2022 - 13:46 Güncelleme: 31 Oca 2022 - 13:49
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Alişan’ın eski nişanlısı ve Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, şok içerisinde bıraktı. Yıllar önceki halinden eser kalmayan isim görenlerin ağzını açık bırakmayı başardı. İşte milyonlarca takipçisine “Yok artık” dedirten Eda Erol’un son hali…
Her paylaşımı olay olan Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, yazın bikinili paylaşımlarıyla yürekleri yerinden çıkaran isim; şimdide değişimiyle şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.