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31 Oca 2022 - 13:46

Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Alişan’ın eski nişanlısı ve Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, şok içerisinde bıraktı. Yıllar önceki halinden eser kalmayan isim görenlerin ağzını açık bırakmayı başardı. İşte milyonlarca takipçisine “Yok artık” dedirten Eda Erol’un son hali…