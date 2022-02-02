En Tehlikeli Burçlar Hangisidir? İşte Masumiyetten Uzak Olan O Burçlar…

Zodyak kuşağında yer alana 12 burcun her biri birbirinden farklı karakteristik özellikler sergiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, göründükleri kadar masum ya da sevimli olmuyor. Özellikle tehlikeli yanlarını yüzlerindeki maskeler ile gizleyen ve bunu çok da iyi yapan o burçlar, herkesi şaşırtmayı da başarıyor! Peki, baklava tadında yılan olan burçlar hangisidir? İşte en tehlikeli o burçlar…

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