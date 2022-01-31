FOX TV Bir Dizinin Daha Finalini Duyurdu! Sevenleri Zırıl Zırıl Ağlayacak; İddiası Fos Çıktı! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Artık Bitti!
FOX TV Kanalı, final kararı verdiği dizilerin arasına bir tanesini daha ekledi. Reyting savaşında yenik düşen dizinin sevenleri ise aldıkları kahreden haberle birlikte adeta zırıl zırıl ağlayamaya başladı. Ekranlardaki hayatına iddialı bir şekilde başlayan dizinin iddiası ise adeta fos çıktı. Tüm oyuncular dizinin final yapmasıyla birlikte işsiz kalırken; dizinin finaliyle birlikte artık bittiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV, geçtiğimiz sezon Sen Çal Kapımı, Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları ve Elbet Bir Gün gibi dizileri final yaptırmıştı. Reytinglerde düşen tüm diziler final kapısının aralandığını seyircilerine hissettirmişti. Final kararı alınan dizilere bir yenisi daha eklenince o dizinin sevenleri ise adeta hüngür hüngür ağladı. İşte FOX TV’nin final yaptırdığı o dizi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.