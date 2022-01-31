FOX TV Bir Dizinin Daha Finalini Duyurdu! Sevenleri Zırıl Zırıl Ağlayacak; İddiası Fos Çıktı! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Artık Bitti!

FOX TV, geçtiğimiz sezon Sen Çal Kapımı, Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları ve Elbet Bir Gün gibi dizileri final yaptırmıştı. Reytinglerde düşen tüm diziler final kapısının aralandığını seyircilerine hissettirmişti. Final kararı alınan dizilere bir yenisi daha eklenince o dizinin sevenleri ise adeta hüngür hüngür ağladı. İşte FOX TV’nin final yaptırdığı o dizi…

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