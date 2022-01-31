- 31 Oca 2022 - 14:16 G: 31 Oca 2022 - 14:20

Cinsellik Olmadan Flört Edemeyen Burçlar Hangisidir? Yakın Temas Olmadan Aşık Olamayan O Burçlar…

Her burcun insanının ilişkilerden beklentisi farklı olabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerinde duygularından dahi önce iyi bir cinsel yaşam beklentisi taşıyor. Sizde Cinsellik olmadan flört edemeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının ilişkilerden beklentisi farklı olabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerinde duygularından dahi önce iyi bir cinsel yaşam beklentisi taşıyor. Adeta yakın temas olmadan aşık dahi olamayan o burcun insanları için yatak odası bir ilişkinin ilk evresini oluşturuyor! Peki, cinsellik olmadan flört edemeyen burçlar hangisidir? Yakın temas olmadan aşık olamayan o burçlar…


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31 Oca 2022 - 14:16 - Burç Haberleri

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