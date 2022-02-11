Cinsellik Olmadan Hayır Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Uyum Arayan O Burçlar…
Her burcun insanının ilişkilerden beklentisi farklı olabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerinde duygularından dahi önce iyi bir cinsel yaşam beklentisi taşıyor. Sizde Cinsellik olmadan flört edemeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının ilişkilerden beklentisi farklı olabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerinde duygularından dahi önce iyi bir cinsel yaşam beklentisi taşıyor. Adeta yakın temas olmadan aşık dahi olamayan o burcun insanları için yatak odası bir ilişkinin ilk evresini oluşturuyor! Peki, cinsellik olmadan flört edemeyen burçlar hangisidir? Yakın temas olmadan aşık olamayan o burçlar…
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11 Şub 2022 - 22:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.