Cinsellik Olmadan Sevgi Olmaz Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgili Olsan Bir Dert, Yapmasan Bir Dert Olan O Burçlar…

Her burcun insanının ilişkilerden beklentisi farklı olabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ilişkilerinde duygularından dahi önce iyi bir cinsel yaşam beklentisi taşıyor. Adeta yakın temas olmadan aşık dahi olamayan o burcun insanları için yatak odası bir ilişkinin ilk evresini oluşturuyor! Peki, cinsellik olmadan flört edemeyen burçlar hangisidir? Yakın temas olmadan aşık olamayan o burçlar…



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