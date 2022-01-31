Evliliklerinde Sürekli Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Eşten Yana Şansı Olmayan O Burçlar…
Her burcun insanı için evlilik çok da uygun bir kurum olmuyor. Bazı burcun insanları dünyaya adeta evlenmiş iken gelmişken; bazı burcun insanları, ne kadar çabalarsa çabalasın evliliklerinin hep sonlandığını görüyor. Sizde evlilikleri sürekli boşanma ile sonuçlanan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için evlilik çok da uygun bir kurum olmuyor. Bazı burcun insanları dünyaya adeta evlenmiş iken gelmişken; bazı burcun insanları, ne kadar çabalarsa çabalasın evliliklerinin hep sonlandığını görüyor. Elbette bu durumda onların karakteristik özelliklerinin müthiş bir etkisi bulunuyor! Peki, evliliklerinde sürekli boşanan burçlar hangisidir? İşte eşten yana şansı olmayan o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
31 Oca 2022 - 14:20 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.