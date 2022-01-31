- 31 Oca 2022 - 14:20 G: 31 Oca 2022 - 14:23

Evliliklerinde Sürekli Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Eşten Yana Şansı Olmayan O Burçlar…

Her burcun insanı için evlilik çok da uygun bir kurum olmuyor. Bazı burcun insanları dünyaya adeta evlenmiş iken gelmişken; bazı burcun insanları, ne kadar çabalarsa çabalasın evliliklerinin hep sonlandığını görüyor. Sizde evlilikleri sürekli boşanma ile sonuçlanan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı için evlilik çok da uygun bir kurum olmuyor. Bazı burcun insanları dünyaya adeta evlenmiş iken gelmişken; bazı burcun insanları, ne kadar çabalarsa çabalasın evliliklerinin hep sonlandığını görüyor. Elbette bu durumda onların karakteristik özelliklerinin müthiş bir etkisi bulunuyor! Peki, evliliklerinde sürekli boşanan burçlar hangisidir? İşte eşten yana şansı olmayan o burçlar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

31 Oca 2022 - 14:20 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sakallı Erkeklerden Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Karizmatik Erkek Meraklısı O Burçlar… mask
Sakallı Erkeklerden Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Karizmatik Erkek Meraklısı O Burçlar…
En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar... mask
En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar...
Yataktan Hiç Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Klinomani Hastalığı Olan Burçlar… mask
Yataktan Hiç Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Klinomani Hastalığı Olan Burçlar…
Yağlı Saçlar İçin Hangi Şampuan Kullanılır? Yağlı Saç Sorunu Nasıl Çözülür? Yağlı saçlar için şampuan ne işe yarar? mask
Yağlı Saçlar İçin Hangi Şampuan Kullanılır? Yağlı Saç Sorunu Nasıl Çözülür? Yağlı saçlar için şampuan ne işe yarar?
Kokusu En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Vücutları Mis Gibi Kokan O Burçlar... mask
Kokusu En Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte Vücutları Mis Gibi Kokan O Burçlar...
Dertlere Derman Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her Derde Deva Olan O Burçlar... mask
Dertlere Derman Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her Derde Deva Olan O Burçlar...
Çevresine şiddet ve korku salan burçlar hangisidir? İşte Hep Zarar Veren O Burçlar… mask
Çevresine şiddet ve korku salan burçlar hangisidir? İşte Hep Zarar Veren O Burçlar…
İyi Görünüp Kalbi Kötülük Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Şeytani Planlar Yapan O Burçlar… mask
İyi Görünüp Kalbi Kötülük Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Şeytani Planlar Yapan O Burçlar…
Ders Çalışmadan Sınıfı Geçen Burçlar Hangisidir? İşte Sadece Dinleyerek Sınavlara Hazırlanan En Zeki O Burç… mask
Ders Çalışmadan Sınıfı Geçen Burçlar Hangisidir? İşte Sadece Dinleyerek Sınavlara Hazırlanan En Zeki O Burç…
İki Yüzlü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan Kuyu Kazan O Burçlar... mask
İki Yüzlü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yüzüne Gülüp, Arkadan Kuyu Kazan O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evliliklerinde Sürekli Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Eşten Yana Şansı Olmayan O Burçlar… mask
Evliliklerinde Sürekli Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Eşten Yana Şansı Olmayan O Burçlar…
Cinsellik Olmadan Flört Edemeyen Burçlar Hangisidir? Yakın Temas Olmadan Aşık Olamayan O Burçlar… mask
Cinsellik Olmadan Flört Edemeyen Burçlar Hangisidir? Yakın Temas Olmadan Aşık Olamayan O Burçlar…
Baklava Tadında Yılan Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Tehlikeli O Burçlar… mask
Baklava Tadında Yılan Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Tehlikeli O Burçlar…
FOX TV Bir Dizinin Daha Finalini Duyurdu! Sevenleri Zırıl Zırıl Ağlayacak; İddiası Fos Çıktı! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Artık Bitti! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Finalini Duyurdu! Sevenleri Zırıl Zırıl Ağlayacak; İddiası Fos Çıktı! Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Artık Bitti!
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık” mask
Alişan’ın Eski Nişanlısı, Esra Erol’un Kardeşi Şok Etti! Yıllar Önceki Halinden Eser Kalmadı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık”
Gönül Dağı Dizisinde Bir Devri Kapatan Ayrılık! Asuman İçin Yolun Sonuna Gelindi, Üzeri Karalandı! Bundan Sonra Olmayacak… mask
Gönül Dağı Dizisinde Bir Devri Kapatan Ayrılık! Asuman İçin Yolun Sonuna Gelindi, Üzeri Karalandı! Bundan Sonra Olmayacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status