Her burcun insanı için evlilik çok da uygun bir kurum olmuyor. Bazı burcun insanları dünyaya adeta evlenmiş iken gelmişken; bazı burcun insanları, ne kadar çabalarsa çabalasın evliliklerinin hep sonlandığını görüyor. Elbette bu durumda onların karakteristik özelliklerinin müthiş bir etkisi bulunuyor! Peki, evliliklerinde sürekli boşanan burçlar hangisidir? İşte eşten yana şansı olmayan o burçlar…



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