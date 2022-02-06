- 06 Şub 2022 - 15:56

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru’un Sır Gibi Sakladığı Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Meğer Onu Da Arka Sokaklar’da İzlemişiz...

Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonuna Doktor Kenan olarak dahil olan Serkan Kuru, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlüler arasında yer alıyor. Eşinin kim olduğuyla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Serkan Kuru ve eşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonuna Doktor Kenan olarak dahil olan Serkan Kuru, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlüler arasında yer alıyor. Eşinin kim olduğuyla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Serkan Kuru, ünlü isimlerden biriyle bir süredir mutlu bir evlilik sürdürüyor! Peki, Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru’nun eşi kimdir? Serkan Kuru kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


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06 Şub 2022 - 15:56 - Magazin

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