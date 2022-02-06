Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru’un Sır Gibi Sakladığı Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Meğer Onu Da Arka Sokaklar’da İzlemişiz...
Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonuna Doktor Kenan olarak dahil olan Serkan Kuru, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlüler arasında yer alıyor. Eşinin kim olduğuyla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Serkan Kuru ve eşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonuna Doktor Kenan olarak dahil olan Serkan Kuru, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlüler arasında yer alıyor. Eşinin kim olduğuyla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Serkan Kuru, ünlü isimlerden biriyle bir süredir mutlu bir evlilik sürdürüyor! Peki, Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru’nun eşi kimdir? Serkan Kuru kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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06 Şub 2022 - 15:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.