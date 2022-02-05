Yargı Dizisinde Her Şey Alt Üst Olacak! Üstlerine Bastırdıkça Kararları Şok Ettiler! Bundan Sonra Öbür Dünyada… “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde düğün dernek hazırlıkları başladı. Paçayı kurtarmak için yaptıkları evlilik, başlarına bela oldu! Gelinlik ve damatlıklar yavaş yavaş seçilmeye başlanırken; seyirci ise “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu. Peki, Ceylin ve Ilgaz’ın ilişkileri nereye gidiyor?
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkili arasındaki soğuk savaşın bitmesi; Ceylin ve Ilgaz sevenlerini mutlu etmişti. Gündeme bomba gibi düşen dizinin son bölümünde ise gelinlik ve damatlık olayları patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.