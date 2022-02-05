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05 Şub 2022 - 17:56

Yargı Dizisinde Her Şey Alt Üst Olacak! Üstlerine Bastırdıkça Kararları Şok Ettiler! Bundan Sonra Öbür Dünyada… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde düğün dernek hazırlıkları başladı. Paçayı kurtarmak için yaptıkları evlilik, başlarına bela oldu! Gelinlik ve damatlıklar yavaş yavaş seçilmeye başlanırken; seyirci ise “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu. Peki, Ceylin ve Ilgaz’ın ilişkileri nereye gidiyor?