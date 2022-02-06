- 06 Şub 2022 - 21:38

Yargı Dizisinde Her Şey Sil Baştan Yazıldı! Ceylin ve Ilgaz Kaostan Çıkamıyor, Son Kararları Şok Etti! Katil Öbür Dünyada… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde düğün dernek hazırlıkları başladı. Paçayı kurtarmak için yaptıkları evlilik, başlarına bela oldu! Gelinlik ve damatlıklar yavaş yavaş seçilmeye başlanırken; seyirci ise “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu. Peki, Ceylin ve Ilgaz’ın ilişkileri nereye gidiyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkili arasındaki soğuk savaşın bitmesi; Ceylin ve Ilgaz sevenlerini mutlu etmişti. Gündeme bomba gibi düşen dizinin son bölümünde ise gelinlik ve damatlık olayları patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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