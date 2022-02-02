Aşk Gözlerde Başlar Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Partnerinin Göz Bebeklerinde Kaybolan O Burçlar…

Aşktan beklediği farklı olan burçlar, sahip olduğu karakteristik özellikleri doğrultusunda partner seçimi yapıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, aşkta sadece göz temasına önem veriyor. Bu nedenle o burcun insanları, sevdiklerinin bilhassa gözünün içine bakıyor! Peki, aşkta göz temasına önem veren burçlar hangisidir? İşte gözlerinin içine bakan o burçlar…