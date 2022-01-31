İdeal Kız Babası Olan Erkek Burçlar Hangisidir? İşte Kızı İçin Dünyaları Yakan O Burçlar…
Her burcun insanı ebeveynlik konusunda çok iyi iş ortaya koymuyor. Ancak bazı burcun insanları dünyaya adeta ebeveyn olmak için giriyor. O burçların erkekleri ise, özellikle kız çocuklarına düşkün olmalarıyla ön plana çıkıyor. Sizde kız çocukları için ideal bir baba olabilecek burç erkeklerini merak ediyorsanız işte sizde detaylar...
Her burcun insanı ebeveynlik konusunda çok iyi iş ortaya koymuyor. Ancak bazı burcun insanları dünyaya adeta ebeveyn olmak için giriyor. O burçların erkekleri ise, özellikle kız çocuklarına düşkün olmalarıyla ön plana çıkıyor. Elbette o burçların erkekleri, kız çocukları için tüm dünyayı ateşe verebiliyor! Peki, ideal kız babası olan burçlar hangisidir? İşte kızı için dünyaları yakan o burçlar…
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31 Oca 2022 - 22:04 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.