Hadise’nin Nişanlısı Mehmet Dinçerler’in Eski Hali Şok Etti! “Allah Herkese Böyle Bir Evrim Versin!” Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin müstakbel eşinin eski görselleri şok içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı o görsel ise hayranlarından bile “Allah herkese böyle bir evrim versin” yorumlarına neden oldu. Değişimiyle şok içerisinde bırakan yakışıklı iş adamı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Hadise’nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler’in zaman içerisinde şok eden değişimi…
Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldığını sosyal medyada duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medya üzerinden 3 milyon liralık bir yüzükle evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. 3 milyonluk yüzük haliyle tartışmalara neden olmuştu. Mehmet Dinçerler’in borcu olduğu ve bu borcu önce ödemesi gerektiği, Hadise’nin borcu kapatacağı ise gelen yorumlar arasında yerini alıyordu. Şimdi ise Hadise’nin nişanlısının değişimi gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.