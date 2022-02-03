- 03 Şub 2022 - 21:19

Hadise’nin Nişanlısı Mehmet Dinçerler’in Eski Hali Şok Etti! “Allah Herkese Böyle Bir Evrim Versin!” Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin müstakbel eşinin eski görselleri şok içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı o görsel ise hayranlarından bile “Allah herkese böyle bir evrim versin” yorumlarına neden oldu. Değişimiyle şok içerisinde bırakan yakışıklı iş adamı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Hadise’nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler’in zaman içerisinde şok eden değişimi…

Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldığını sosyal medyada duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medya üzerinden 3 milyon liralık bir yüzükle evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. 3 milyonluk yüzük haliyle tartışmalara neden olmuştu. Mehmet Dinçerler’in borcu olduğu ve bu borcu önce ödemesi gerektiği, Hadise’nin borcu kapatacağı ise gelen yorumlar arasında yerini alıyordu. Şimdi ise Hadise’nin nişanlısının değişimi gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar...

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03 Şub 2022 - 21:19 Ankara- Yaşam

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