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03 Şub 2022 - 21:19

Hadise’nin Nişanlısı Mehmet Dinçerler’in Eski Hali Şok Etti! “Allah Herkese Böyle Bir Evrim Versin!” Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin müstakbel eşinin eski görselleri şok içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı o görsel ise hayranlarından bile “Allah herkese böyle bir evrim versin” yorumlarına neden oldu. Değişimiyle şok içerisinde bırakan yakışıklı iş adamı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Hadise’nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler’in zaman içerisinde şok eden değişimi…