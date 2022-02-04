Yalnız Kurt'un Yapımcısı Osman Sınav Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihan Ünal İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Kurtlar Vadisi güçlü bir yapımın ardından yeniden yapımcı koltuğuna oturan Osman Sınav, bu kez seyircisinin karşısına ATV’nin Yalnız Kurt dizisiyle çıkmaya başladı. Şimdiye dek yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi yapımlar ile hep adından söz ettirmesi olan Osman Sınav’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yalnız Kurt'un yapımcısı Osman Sınav kaç yaşında? Osman Sınav kimdir, aslen nereli? Osman Sınav evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…