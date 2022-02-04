Yalnız Kurt'un Yapımcısı Osman Sınav Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihan Ünal İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Kurtlar Vadisi güçlü bir yapımın ardından yeniden yapımcı koltuğuna oturan Osman Sınav, bu kez seyircisinin karşısına ATV’nin Yalnız Kurt dizisiyle çıkmaya başladı. Birbirinden ilginç dizilere imza atan Osman Sınav ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...
Kurtlar Vadisi güçlü bir yapımın ardından yeniden yapımcı koltuğuna oturan Osman Sınav, bu kez seyircisinin karşısına ATV’nin Yalnız Kurt dizisiyle çıkmaya başladı. Şimdiye dek yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi yapımlar ile hep adından söz ettirmesi olan Osman Sınav’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yalnız Kurt'un yapımcısı Osman Sınav kaç yaşında? Osman Sınav kimdir, aslen nereli? Osman Sınav evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
04 Şub 2022 - 23:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.