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17 Şub 2022 - 00:46

Survivor Mert ve Sude Dudak Dudağa Mı Yakalandı? Ogeday’ın Dedikleri Ortalığı Karıştırdı! Acun Ilıcalı Çıldırabilir; Adanın Bir Köşesinde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert ve Sude’nin dudak dudağa yakalandığı iddia edildi! Ogeday ve Nisa’nın dediklerinden sonra ortalık ve sosyal medya karıştı. Acun Ilıcalı’nın çıldıracağı konuşulurken; adanın bir köşesinde çok ilginç bir olayın yaşandığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…