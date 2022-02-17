Survivor Mert ve Sude Dudak Dudağa Mı Yakalandı? Ogeday’ın Dedikleri Ortalığı Karıştırdı! Acun Ilıcalı Çıldırabilir; Adanın Bir Köşesinde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert ve Sude’nin dudak dudağa yakalandığı iddia edildi! Ogeday ve Nisa’nın dediklerinden sonra ortalık ve sosyal medya karıştı. Acun Ilıcalı’nın çıldıracağı konuşulurken; adanın bir köşesinde çok ilginç bir olayın yaşandığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son bölümüyle birlikte ağızları açık bırakan Survivor All Star yarışmasında Mert – Sude – Ogeday – Nisa dörtgeni dengeleri değiştirdi. Mert ve Sude’nin adanın bir köşesinde dudak dudağa geldiği konuşulurken; ortaya atılan bir iddia ağızları açık bıraktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.