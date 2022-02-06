Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, gizemli hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Hikayesinin yanı sıra usta oyunculuk performansı ve çekim mekanlarıyla da dikkat çeken Yargı dizisi, seyircisinin kafasında pek çok soru işaret uyandırmaya başladı. Peki, Yargı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Yargı dizisi nerede çekiliyor, Yargı dizisi uyarlama mı? İşte, detaylar…



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