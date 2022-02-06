- 06 Şub 2022 - 23:27

Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı?

Yargı dizisi, gizemli hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Hikayesinin yanı sıra usta oyunculuk performansı ve çekim mekanlarıyla da dikkat çeken Yargı dizisi, seyircisinin kafasında pek çok soru işaret uyandırmaya başladı. Sizde Yargı dizisinin çekim yerlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Yargı dizisi, gizemli hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Hikayesinin yanı sıra usta oyunculuk performansı ve çekim mekanlarıyla da dikkat çeken Yargı dizisi, seyircisinin kafasında pek çok soru işaret uyandırmaya başladı. Peki, Yargı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Yargı dizisi nerede çekiliyor, Yargı dizisi uyarlama mı? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Şub 2022 - 23:27 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor” mask
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor”
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti... mask
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor… mask
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…
Yargı Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Köstebek Kim... mask
Yargı Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Köstebek Kim...
Teşkilat Dizisi 33. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 33. Bölüm Teşkilat Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 33. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Şubat 2022 33. Bölüm Teşkilat Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı'nda Ortalık Sallandı! Depremler Ardı Ardına Yaşandı... BİTİYOR! Birkan Sokullu’nun Sevenleri Yasa Girdi! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! mask
Masumlar Apartmanı'nda Ortalık Sallandı! Depremler Ardı Ardına Yaşandı... BİTİYOR! Birkan Sokullu’nun Sevenleri Yasa Girdi! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi!
Sadakatsiz'de Seyircileri Bu Haber Karşında Çaresiz Kaldı! Önce Volkan Sonra O Başrol Veda Kararı Aldı, Dizi Finale Gidiyor! İşte O İsim ve Tarihler... mask
Sadakatsiz'de Seyircileri Bu Haber Karşında Çaresiz Kaldı! Önce Volkan Sonra O Başrol Veda Kararı Aldı, Dizi Finale Gidiyor! İşte O İsim ve Tarihler...
Sadakatsiz 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2022 Sadakatsiz 47. Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 2 Şubat 2022 Sadakatsiz 47. Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yalnız Kurt 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yalnız Kurt 4 Şubat 2.cBölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalnız Kurt 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yalnız Kurt 4 Şubat 2.cBölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş Dizisinde Leyla'nın Sonu Hazin Bitti! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak! mask
Üç Kuruş Dizisinde Leyla'nın Sonu Hazin Bitti! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı? mask
Yargı Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yargı Dizisi Nerede Çekiliyor, Yargı Dizisi Uyarlama Mı?
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor” mask
Arka Sokaklar'dan Seyirciye Acı Veren Şok Haber! O Efsane İsim Ayrılıyor... Ali ve Engin’den Sonra Bu Üzüntü Dinmez... “Şehit Oluyor”
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti... mask
Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...
Üç Kız Kardeş Dizisi Başlıyor... Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Başlıyor... Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Üç Kız Kardeş Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Parayı Bulunca 360 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar... mask
Parayı Bulunca 360 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar...
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor… mask
EDHO İzleyicisine Müjdeli Haber! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status