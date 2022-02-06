Teşkilat’ın Tövbekar’ı Hakan Boyav'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Tövbekar Hakan Boyav Diziden Ayrıldı Mı, Öldü Mü?

TRT1 ekranlarının sevilen yapımı olan Teşkilat dizisinde Tövbekar isimli karakteri canlandıran Hakan Boyav, dizinin son bölümünde vuruldu. Dizinin seyircisini diziden ayrılıp, ayrılmayacağı ile bir hayli merak ettiren Hakan Boyav, konuyla ilgili ilk açıklamayı da gerçekleştirdi! Peki, Teşkilat’ın Tövbekar’ı Hakan Boyav kaç yaşında, kimdir, aslen nereli? Tövbekar Hakan Boyav diziden ayrıldı mı, öldü mü? İşte, detaylar…