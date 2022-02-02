- 02 Şub 2022 - 21:58

Hande Erçel’in Çizdiği Resim Olay Yarattı! Kerem Bürsin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Biz Seni Böyle Bilmezdik”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in çizdiği resim olay yarattı. Birçok kişi Hande Erçel’den sonra çizdiği resmi görünce daha fazla kendisini tutamadı ve “Utanmaz” yorumlarında bulundu. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le ilişkisini bitiren Erçel’e gelen tepkiler ise şok etkisi yarattı. Birçok kişi “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan ve adını tüm dünyaya Eda olarak duyuran Hande Erçel, gündeme her haliyle düşüyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla dengeleri değiştiren Erçel’in çıplak bir çizim yapması ise “Yok artık” dedirtti. Bir bakanın bir daha baktığı Erçel’in bu paylaşımı ise tepkilere neden oldu!

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02 Şub 2022 - 21:58 Ankara- Yaşam

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