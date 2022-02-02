Hande Erçel’in Çizdiği Resim Olay Yarattı! Kerem Bürsin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Biz Seni Böyle Bilmezdik”

En son Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan ve adını tüm dünyaya Eda olarak duyuran Hande Erçel, gündeme her haliyle düşüyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla dengeleri değiştiren Erçel’in çıplak bir çizim yapması ise “Yok artık” dedirtti. Bir bakanın bir daha baktığı Erçel’in bu paylaşımı ise tepkilere neden oldu!

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