1 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da bir süredir yaşanan elektrik kesintileri, bu hafta da şehri etkisi altına almış bulunuyor. Yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair bilgi almak isteyen başkentliler, konuyla ilgili sorularının cevaplarını aramaya başlıyor. Peki, 1 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...