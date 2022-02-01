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01 Şub 2022 - 09:28

Survivor Evrim Instagram’da Bambaşka Birisi! Havuz İçerisinde, Minileriyle… Survivor Adasını Katıp Karıştırmıştı; Görenler Delirdi! “Bu Evrim Olamaz”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik’in Instagram hesabına girenler büyük şoku yaşadı. Sosyal medyada bambaşka birisi olan Evrim Keklik, havuz içerisinde yarı çıplak ve minileriyle yapmış olduğu paylaşımlarla yürekleri hoplattı. Survivor adasını sık sık katıp karıştıran isim, görenleri delirtmişti. Şimdi ise öyle pozları arka arkaya çıktı ki, gören Evrim’in Evrim olduğuna inanmak istemedi.