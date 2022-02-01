Survivor Evrim Instagram’da Bambaşka Birisi! Havuz İçerisinde, Minileriyle… Survivor Adasını Katıp Karıştırmıştı; Görenler Delirdi! “Bu Evrim Olamaz”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik’in Instagram hesabına girenler büyük şoku yaşadı. Sosyal medyada bambaşka birisi olan Evrim Keklik, havuz içerisinde yarı çıplak ve minileriyle yapmış olduğu paylaşımlarla yürekleri hoplattı. Survivor adasını sık sık katıp karıştıran isim, görenleri delirtmişti. Şimdi ise öyle pozları arka arkaya çıktı ki, gören Evrim’in Evrim olduğuna inanmak istemedi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölüm dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın son bölümünde de sürgün adasına giden isimlerden bir tanesi de Evrim olunca; ortalık karışmıştı. Peki, Survivor Evrim’in Instagram pozları nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.