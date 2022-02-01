Yasak Elma Dizisinde Kumru’ya Final Şoku ! Defteri Kapandı “Sonunda Kurtulduk” Pılını Pırtını Toplayıp Gidecek; Sözleşmesi Rafa Kalktı!

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Şevval Sam gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizide Kumru’nun büyük şok yaşamasının ardından Yıldız ise tüm dengeleri toplamıştı. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında bir de Kumru’nun diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!