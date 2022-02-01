Survivor’da Acil Konsey Toplandı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Bu Hafta Eleme Falan Yok! Mor Kar Yağmazsa; İstanbul Bileti Hazır! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada ise Barış, Birsen, Evrim ve Mert eleme adayı olmuştu. Evrim ve Mert bu duruma tepki gösterirken; bir ismin diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acil konseyin toplanmasına neden olan bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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