- 01 Şub 2022 - 10:47 G: 01 Şub 2022 - 10:58

Survivor’da Acil Konsey Toplandı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Bu Hafta Eleme Falan Yok! Mor Kar Yağmazsa; İstanbul Bileti Hazır! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da acil konsey resmen toplandı. Acun Ilıcalı kararını verirken; bu hafta elemenin olmadığı da ortaya çıktı. Mor kar yağmazsa o ismin gideceği gündeme bomba gibi düştü. İstanbul bileti hazırlanan isim; dengeleri değiştirdi. Peki, hangi ismin diskalifiyesi Acun Ilıcalı tarafından verildi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada ise Barış, Birsen, Evrim ve Mert eleme adayı olmuştu. Evrim ve Mert bu duruma tepki gösterirken; bir ismin diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acil konseyin toplanmasına neden olan bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2022 - 10:47 Ankara- Yaşam

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