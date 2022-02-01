- 01 Şub 2022 - 11:52 G: 01 Şub 2022 - 12:00

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ının Eski Hali Şok Etti! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Kimse Tanıyamıyor…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin eski hali ağızları açık bıraktı. Öyle bir görsel ortaya çıktı ki, akıllar yerinden çıktı. Kimsenin tanıyamayacağı bir halde olan isim Eda Ece ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle kalpleri çalan Eda Ece’nin yıllar önceki haliyle ağızlar açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Şub 2022 - 11:52 Ankara- Yaşam

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