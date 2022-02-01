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01 Şub 2022 - 14:52

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ının Eski Halini Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki, Herkes Şok Oldu!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin eski hali ağızları açık bıraktı. Öyle bir görsel ortaya çıktı ki, akıllar yerinden çıktı. Kimsenin tanıyamayacağı bir halde olan isim Eda Ece ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…