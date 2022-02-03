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03 Şub 2022 - 21:05

Üç Kuruş Dizisinde Leyla Şoku Yaşanıyor! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerin biri olan Üç Kuruş’tan iddialara göre Leyla resmen ayrılıyor! Ayrılma sebebi ortaya çıkan Aslıhan Malbora hayranlarını derinden üzdü. Görenleri delirten bu durum ise sosyal medyada “Efe şimdi zırıl zırıl ağlayacak” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…