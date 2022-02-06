- 06 Şub 2022 - 12:33

Üç Kuruş Dizisinde Leyla'nın Sonu Hazin Bitti! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerin biri olan Üç Kuruş’tan iddialara göre Leyla resmen ayrılıyor! Ayrılma sebebi ortaya çıkan Aslıhan Malbora hayranlarını derinden üzdü. Görenleri delirten bu durum ise sosyal medyada “Efe şimdi zırıl zırıl ağlayacak” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nursel Engin gibi birbirinden başarılı isimlerinden bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Efe’nin polis olduğunu öğrenen Leyla ise hesap sormak için Efe’nin evine gitmişti. Evini darmaduman eden Leyla öğrendiği gerçek karşısında şok olmuştu. Şimdi ise Leyla’nın diziden ayrılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 12:33 Ankara- Yaşam

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