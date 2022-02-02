Üç Kuruş Dizisinden Leyla Ayrılıyor! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerin biri olan Üç Kuruş’tan iddialara göre Leyla resmen ayrılıyor! Ayrılma sebebi ortaya çıkan Aslıhan Malbora hayranlarını derinden üzdü. Görenleri delirten bu durum ise sosyal medyada “Efe şimdi zırıl zırıl ağlayacak” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nursel Engin gibi birbirinden başarılı isimlerinden bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Efe’nin polis olduğunu öğrenen Leyla ise hesap sormak için Efe’nin evine gitmişti. Evini darmaduman eden Leyla öğrendiği gerçek karşısında şok olmuştu. Şimdi ise Leyla’nın diziden ayrılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.