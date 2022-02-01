Camdaki Kız Dizisinde Kürtaj Şoku! Sedat’ın Rezilliği Ortaya Çıktı; Daha Fazla Dayanamadı! Yeniden Boşanmanın Aşamasında…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Camdaki Kız’da Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakterinin hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ağızları açık bırakan bir kararın ortaya çıktığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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