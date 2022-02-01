Camdaki Kız Dizisinde Kürtaj Şoku! Sedat’ın Rezilliği Ortaya Çıktı; Daha Fazla Dayanamadı! Yeniden Boşanmanın Aşamasında…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Nalan’ın bebeğini aldırdığı gündeme bomba gibi düştü. Sedat’ın rezilliği ortaya çıkarken; daha fazla dayanamadı ve resti çekti. Yeniden ikilinin boşanma aşamasında geldiği konuşulurken; ortaya çıkarken dengeleri değiştirecek bir hamle yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Camdaki Kız’da Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakterinin hamile olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise ağızları açık bırakan bir kararın ortaya çıktığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.