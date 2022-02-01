- 01 Şub 2022 - 14:55 G: 01 Şub 2022 - 15:03

Nişanlısına 3 Milyonluk Pırlanta Alabilen Burçlar Hangisidir? İşte Aşkından Gözü Dönmüş O Burç…

Her burcun insanı, her zaman cömert ya da eli açık olmuyor. Ancak son derece cimri olmalarına rağmen aşık olduğunda cömertlikten ölecek de burçlar bulunabiliyor. Kaldı ki, bu listede yer olan o burçlar, o kadar aşık oluyor ki, sevgililerine 3 milyonluk yüzük bile alabiliyor. Sizde kesenin ağzını açan ve 3 milyonluk pırlanta alabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı, her zaman cömert ya da eli açık olmuyor. Ancak son derece cimri olmalarına rağmen aşık olduğunda cömertlikten ölecek de burçlar bulunabiliyor. Kaldı ki, bu listede yer olan o burçlar, o kadar aşık oluyor ki, sevgililerine 3 milyonluk yüzük bile alabiliyor! Peki, nişanlısına 3 milyonluk pırlanta alabilen burçlar hangisidir? İşte aşkından gözü dönmüş o burç…


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01 Şub 2022 - 14:55 - Burç Haberleri

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