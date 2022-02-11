Sevgiliye Pırlantalara Boğan Burçlar Hangisidir? İşte Pahalı Hediye Alan O Burçlar…
Her burcun insanı, her zaman cömert ya da eli açık olmuyor. Ancak son derece cimri olmalarına rağmen aşık olduğunda cömertlikten ölecek de burçlar bulunabiliyor. Kaldı ki, bu listede yer olan o burçlar, o kadar aşık oluyor ki, sevgililerine 3 milyonluk yüzük bile alabiliyor. Sizde kesenin ağzını açan ve 3 milyonluk pırlanta alabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı, her zaman cömert ya da eli açık olmuyor. Ancak son derece cimri olmalarına rağmen aşık olduğunda cömertlikten ölecek de burçlar bulunabiliyor. Kaldı ki, bu listede yer olan o burçlar, o kadar aşık oluyor ki, sevgililerine 3 milyonluk yüzük bile alabiliyor! Peki, nişanlısına 3 milyonluk pırlanta alabilen burçlar hangisidir? İşte aşkından gözü dönmüş o burç…
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11 Şub 2022 - 22:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.