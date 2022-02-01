Yumurta Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! 30'lu, 10'lu Yumurta Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Yumurta Fiyatları
Son dönemlerde artan gıda ürünlerinden biri olan yumurta, doların sabit bir kura oturmasının ardından düşüşe geçmeye başladı. Yumurtanın fiyatını merak eden vatandaşlar ise, yumurtanın bu haftaki fiyatını merak eder hale geldi. Sizde güncel yumurta fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Son dönemlerde artan gıda ürünlerinden biri olan yumurta, doların sabit bir kura oturmasının ardından düşüşe geçmeye başladı. Yumurtanın fiyatını merak eden vatandaşlar ise, yumurtanın bu haftaki fiyatını merak eder hale geldi. Peki, 30'lu, 10'lu yumurta hangi markette ucuz? Bim, A101, Migros ve Şok 30'lu, 10'lu yumurta ne kadar? İşte Bim, A101, Migros ve Şok yumurta fiyatları…
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01 Şub 2022 - 15:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.