Yumurta Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 30'lu, 10'lu Yumurta Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Yumurta Fiyatları

Son dönemlerde artan gıda ürünlerinden biri olan yumurta, doların sabit bir kura oturmasının ardından düşüşe geçmeye başladı. Yumurtanın fiyatını merak eden vatandaşlar ise, yumurtanın bu haftaki fiyatını merak eder hale geldi. Peki, 30'lu, 10'lu yumurta hangi markette ucuz? Bim, A101, Migros ve Şok 30'lu, 10'lu yumurta ne kadar? İşte Bim, A101, Migros ve Şok yumurta fiyatları…



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