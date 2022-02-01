Aşkın olduğu her alanda burçların etkisinden söz etmek son derece mümkün oluyor. Bu bağlamda bazı burcun kadınları dünyaya adeta aşık olmak ve aşkı dibine kadar yaşamak için gelmiş bulunuyor. Gerçek bir aşk kadınları olan o kadınları görenler ise, aradığını bulduğunu hemen anlıyor! Peki, doğuştan aşk kadını olan burçlar hangisidir? İşte görünce aradığım bu diyeceğiniz o burçlar…



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