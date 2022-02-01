Şansın tam olarak kavramsal karşılığı açıklanamasa da bazı insanların doğuştan olarak ballı dünyaya geldiği herkes tarafından kabul ediliyor. Ancak bu şans ve bal söz konusu olduğunda, burçların önemi hep göz ardı ediliyor. Şöyle ki, bu listede yer alan o burçlar, doğuştan şanslı dünyaya geliyor ve attıkları para bile bu burçların hep dik olarak yere düşüyor! Peki, doğuştan şanslı burçlar hangisidir? İşte parayı havaya atınca dik getiren o burçlar…